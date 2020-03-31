Вечерний @Калининград: снежный тлен, сокращение чуда и коварная неизвестность

Небо решило помочь калининградцам сидеть дома и в последний день первого месяца весны засыпало город снегом. «Ага!», — сказали калининградцы и отправились лепить снеговиков в первый день всеобщей изоляции. К счастью, большинство всё же осталось дома — на улицах стало заметно пустыннее и даже число машин как будто сократилось. Кое-где, чтобы люди не бродили, решили отправить бродить казаков. А в Госдуме пачкой приняли законопроекты с наказаниями за всё — от выхода из дома до поста в «Фейсбуке». Во имя борьбы с коронавирусом! Сегодня есть что почитать и не про заразу: во-первых, как идёт восстановление немецкой виллы в Советске (спойлер — плохо), а во-вторых, почему в разгар пандемии благотворительный центр «Верю в чудо» выгоняют из помещения в подвале Детской областной больницы. Говорит и показывает вечерний обзор главных материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. За сутки в России зафиксировано 500 новых случаев. Всего теперь в стране 2337 случаев, выздоровел 121 человек. В Калининграде стартовал первый день режима всеобщей изоляции, а ещё выпал снег. Многих калининградцев не остановило ни то, ни другое, и они оправились гулять. Говорят, где-то по городу катались шесть патрулей, но их никто не видел. Хотя полиция рапортует, что активно проводит беседы с «гуляющими без уважительной причины гражданами», а также грозит штрафами, арестом на 15 суток, а то и уголовной ответственностью. По крайней мере известно об одном калининградце, которого обнаружили на променаде в Балтийске, составили на него протокол и отправили домой. Правда, непонятно, по какой статье — Госдума хоть и приняла законы о наказаниях за нарушение карантина, в том числе и для здоровых людей, в силу они ещё не вступили. А заодно депутаты приняли закон о наказании за фейковые новости о коронавирусе или любом другом ЧС (или эпидемии). Пошутили в соцсетях — получили штраф от 300 тысяч рублей, а то и срок. Не время улыбаться. Московским пенсионерам решили выплачивать по 4 тысячи рублей за сидение дома, а заодно всех жителей Москвы и Подмосковья освободили на три месяца от платы за капремонт. Калининградцы пока обходятся обещаниями кары за выход из дома и туманными намёками на вторую неделю самоизоляции. В Светлогорске на улицы выпустили казачьи патрули — отлавливать граждан и «проводить беседы». К счастью, больше ни на что, кроме бесед, прав у этих добровольцев нет. А для тех, кто пропустил снегопад и пустой город, у нас есть фоторепортаж Виталия Невара. Очень красивый.

Дальше у нас будут новости без коронавируса. Последние 13 лет благотворительный центр «Верю в чудо» по договорённости с Детской областной больницей занимал помещение на цокольном этаже ДОБ. Там хранятся костюмы для клоунов-терапевтов и одежда для волонтёров, подарки для подопечных, игрушки и фломастеры. Там обучают волонтёров, проводят психологические консультации и в целом координируют работу центра. Всё это на площади в 120 кв. метров, которых всегда хватало. Теперь же, после предписания Госпожнадзора, волонтёров из цоколя выселяют, предлагая взамен помещение в 10 раз меньше, зато «светлое и очень хорошее». Переезжать верювчудовцам велят в самый разгар пандемии, а переезжать, по сути, некуда — каким бы светлым и хорошим ни было новое помещение, уместить вещи из 120 «квадратов» в 12 сможет только настоящий волшебник. Волонтёры, к сожалению, не волшебники, хотя много лет делают невозможное. Корреспондент «Нового Калининграда» Алина Белянина разбиралась в этой непростой ситуации.





Вилла Франка, она же Дом пастора, в Советске — одно из красивейших исторических зданий города. После передачи здания в 2010 году в собственность РПЦ здание тихонько ветшало, пока в 2018 году власти Советска совместно с собственником не нашли инвестора, готового вложиться в памятник. Инвестор приступил к работам в августе 2019 года, взяв здание в аренду на 29 лет. Рабочие успели восстановить коммуникации и заменить крышу и приступить к фасаду, когда грянул свежий кризис. Все работы пришлось приостановить на неизвестный срок. О перспективах объекта рассказывает корреспондент «Нового Калининграда» Елена Калугина.