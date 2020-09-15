Вечерний @Калининград: драматический зигзаг, туризм под копирку и джунгли зовут

Калининградская погода решила сделать жителям региона прощальный подарок — пару тёплых солнечных дней в середине сентября. Правда, в будни. Впрочем, это не помешало калининградской железной дороге назначить дополнительные поезда в сторону моря. Спешите, пока тепло. Ещё одно направление, куда очень хочется спешить, пока, к сожалению, закрыто для большинства жителей региона. Но для тех, кто всё-таки может покинуть Россию и имеет право на въезд в Польшу, у нас хорошая новость — возвращается автобус «Калининград — Гданьск». Ходить пока он будет раз в неделю, а билет подорожал в два раза. Впрочем, пересекать границу всё равно придётся пешком. Те, кому выезд пока не положен, могут добраться до погранперехода и с тоской посмотреть вдаль. Это — максимум. О других новостях вторника рассказываем в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».


Раз погода отличная (хотя бы два дня), надо привлекать туристов. Этим в регионе не покладая рук занимается министерство культтуризма и подведомственная ему «Фестивальная дирекция» (чем ещё она занимается, кроме освоения бюджетных денег, вообще не особо известно). Министр культуры и туризма Андрей Ермак опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» очередной промо-ролик региона, кокетливо сообщив, что не знает, сколько стоило видео. В дирекции на этот вопрос тоже ответить затруднились. Самое интересное выяснилось позже — оказалось, что новое промо Калининградской области копирует рекламу Приморского края. Причём рекламу четырехмесячной давности. Вероятно, в «Фестивальной дирекции» были уверены, что расстояние между Калининградом и Владивостоком настолько велико, что никто не заметит — интернет ведь большой. Впрочем, Андрея Ермака претензии автора оригинального видео не смутили. Он заявил, что у приморья «классный ролик», поэтому его использовали «как референс».


Ещё одна неловкая ситуация связана с прошедшими муниципальными выборами. В одном из округов в Зеленоградске из-за неправильной упаковки признали недействительными более 400 бюллетеней, заполненных во время досрочного голосования. Результат оказался довольно неожиданным — «Единая Россия» проиграла КПРФ, набрав 32% голосов против 40%. «Яблоко» по партспискам на этом округе получило почти 7% голосов, партия «Родина» — 9,5% и ЛДПР — более 11% голосов. Также представитель ЕР проиграл коммунисту и в голосовании по одномандатному округу, причем с разницей более чем в два раза.


Коронавирус дня. Никакой паники, просто ещё чуть больше «ковида» в нашей жизни. В Калининградской области впервые с июня зарегистрировано 35 новых случаев коронавируса за сутки. Это, кстати, третий день подряд, когда в регионе отмечается более 30 новых случаев. Выписано 39 человек. Среди новых инфицированных — две студентки, три преподавателя, медработник, трое детей до трёх лет и десять пенсионеров. Всего в области выявлено 3 810 случаев заболевания COVID-19, 3 014 человек выздоровело, 74 — умерло. Также из-за выявленного случая коронавируса до 19 сентября приостановлен личный приём документов на участках мировых судей Ленинградского района.


Тем временем, в Калининграде с 15 сентября разрешили работать театрам и концертным залам. Правда, наполненность зала не должна превышать 50%. В Калининградском драмтеатре уже разработали план — обещают рассаживать зрителей не в шахматном порядке, а зигзагом, чтобы люди, пришедшие вместе, могли и сидеть вместе. Кроме того, так театр надеется сократить финансовые потери, которые уже составили более 17 млн рублей. Кстати, ещё одна хорошая новость касается Калининградского зоопарка — теперь для посещения будут открыты все павильоны, конференц-зал и музей. Сейчас их готовят к приёму гостей.

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