Вечерний @Калининград: «сросшийся» Колесник и чиновничий круговорот

Власти Советска решили отсудить у властей литовского Пагегяя 16 тысяч евро из-за срыва проекта по программе приграничного сотрудничества, замороженной в марте 2022 года. При этом российские суды не стали рассматривать иск, «поскольку ответчик находится на территории Литвы», пока дело не дошло до Верховного суда. Тот постановил, что из-за санкций дело может и должно быть рассмотрено в Калининградской области. Самое любопытное в этой истории, что проект назывался «Электронная демократия — предпосылка эффективного диалога между местными органами власти и гражданами Пагегяя и Советска». Такой вот эффективный диалог получился. О других новостях понедельника — в обзоре материалов «Нового Калининграда».





Главная тема понедельника — начало суда по гражданскому иску Генпрокуратуры РФ к калининградскому депутату Госдумы Андрею Колеснику. Прокуратура хочет изъять у семьи депутата акции Калининградского морского порта и 369,2 млн рублей. Депутат соответственно не хочет, чтобы у него, его жены и тёщи что-то забирали, будь то акции или деньги. Пока что публично он предложил только штаны. На первом заседании в понедельник адвокаты Колесника попытались заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой. На это прокурор заметил, что иск о нарушении антикоррупционного законодательства такой опции не предполагает. Тогда адвокаты потребовали прекратить производство, вспомнив о депутатской неприкосновенности Колесника. Тут уже суд напомнил, что от гражданского иска иммунитета у депутата нет. Ещё одно требование касалось отвода судьи, но и здесь суд не нашёл оснований.





По данным прокуратуры, жена Колесника Марина Лысенко за счёт Калининградского морского порта летала в Москву и за границу. Причём командировки оформлялись для «проведения бесконечных переговоров с одними и теми же организациями», заметили в ведомстве. Там уверены, что «господин Колесник сросся с бизнесом». «Или даже скорее [надо] сказать не так: что предприниматель Колесник сросся с депутатской деятельностью, не желая отказываться ни от одного, ни от другого вида деятельности, приносящих ему доход. [Он] злоупотребляет тем публичным полномочным положением, которым его наделил закон, продолжает извлекать незаконно имущество в виде так называемой заработной платы, которую оформляет на жену подконтрольный Колеснику Калининградский морской торговый порт», — пояснил прокурор. При этом своё «срастание» депутат ранее не то чтобы отрицал. На предварительном заседании выяснилось, что на личном приеме в Генеральной прокуратуре он подтвердил факт руководства Калининградским морским торговым портом на протяжении последних 27 лет.





Очередные перестановки в областном правительстве. У Натальи Шевцовой забрали пост министра, оставив только вице-премьерство. Новым главой регионального минсельхоза стал Артём Иванов, до этого занимавший должность заместителя министра экономического развития, промышленности и торговли. Также в понедельник стало известно, что свой пост покинул глава представительства Калининградской области в Москве Денис Салий, сменивший в 2018 году Александра Деркача. Салий был одним из самых высокооплачиваемых сотрудников областного правительства — в 2020 году он задекларировал доход в размере почти 7,3 млн рублей. «Он ушел по собственному желанию в связи с тем, что он переходит на новую работу. Эта работа не связана с работой в структурах правительства. На текущий момент его обязанности выполняет один из его заместителей. Будем подбирать человека [на эту должность]», — рассказал глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.