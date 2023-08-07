Вечерний@Калининград: эволюция к Средневековью, придонный спорт и прежняя нормальность

В Черняховске появилась спецбригада по перекладке брусчатки. Первая в Калининградской области. Жаль, что брусчатка вряд ли доживет до полноценного масштабирования этого опыта на весь регион. Не прошло и десяти лет с тех пор, как экс-мэр Александр Ярошук с фонарями и собаками искал человека, «который разговаривает с камнем». И ста лет с тех пор, как последний такой человек эту область покинул. Что ж, 2023 год — самое время осваивать, наконец, средневековые технологии. Неплохо бы еще обзавестись бригадой по газификации и мелиорации образца 18-19 века, потому что в иные времена и с этим дела тут обстояли куда как приличнее. А теперь к другим, не менее своевременным новостям уходящего понедельника.









Калининградстат отчитался о несомненных «успехах» калининградской экономики (и не только). Новость о новом обвале в мебельном производстве вызывает в основном удивление, что там еще было чему падать. Но не везде падение, есть и рост. Например стоимость минимального набора продуктов с начала года увеличилась более, чем на 11%. Даже миграционный приток, худо-бедно обеспечивавший региону небольшой рост населения (а умирает тут сильно больше людей, чем рождается, и так много лет), сдулся. Что неудивительно, учитывая соотношение местных цен и местных зарплат, а также наглухо закрытые границы и прочие «успехи» последнего времени. В общем, в регионе все прекрасно. Кроме предательской статистики.







Одному из калининградских стадионов нашлось внезапное водное применение, не очень задуманное проектировщиками. «Красную звезду» на Моспроспекте затопило так, что горожане не удержались и сыграли на подвергшейся апгрейду площадке в водное поло. В минприроды в ответ на внезапную смену стадионового профиля пролепетали нечто смутное про подтопление Гагаринского ручья и перекрытие еще какого-то там ручья. Впрочем в том, что с городскими ручьями десятилетиями творится полный швах, мы знаем и без министерства. Наверное и тут стоит призвать на помощь средневековые технологии. Пока не поздно.







XVI музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» три дня гремел в Центральном парке. По подсчетам организаторов, за три мероприятие посетили порядка восьми тысяч человек. В первый день перед зрителями выступили калининградский коллектив Ezztatic Band, группа «Фрукты» и итальянцы Rumba de Bodas, во второй день перед зрителями выступили конго-российская команда «Tangology Orchestra» feat. Arsen Mukendi, группа из Армении «Yerevan Calling Quartet» и грузинская исполнительница Меги Гогитидзе. А в заключительный день фестиваля на сцену вышли российско-аргентинский джаз- бенд «Zal Juglar Trio», израильтяне «Sangit» и группа «Браво». Редактор «Афиши Нового Калининграда» Алина Белянина окунулась в атмосферу фестиваля и вспомнила ненадолго прежнюю нормальность.