Вечерний@Калининград: случайный снос, место под Микеланджело и очередь в лето

Власти Пионерского случайно оставили без крова семью Морозовых из 24 человек и лишили помещений местную «музыкалку». Подрядчик так ловко выполнил плановые работы по установке дренажа и гидроизоляции фундамента, что двухэтажное здание теперь не подлежит ремонту. Для школы помещения нашлись быстро, а вот многодетная семья теперь живет в спортзале, и что с ней делать муниципалитет не знает. Пока власти озвучили людям только «заманчивое» предложение переехать в Гусев или Озерск. Ну, на худой конец, в Багратионовск. Временно, конечно. Но Морозовы рассудили, что лучше уж школьный спортзал, чем другой конец области. А комментаторы, тем временем, уже вспомнили, что в Пионерском простаивает одна просторная резиденция, в которой можно бы разместить и пятьсот Морозовых. Но эти площади предназначены совсем для других семей. А теперь к другим новостям уходящего понедельника.



Калининградские автоперевозчики оценили ущерб, нанесенный санкциями, введенными ЕС в связи с началом Россией специальной военной операции на Украине, в катастрофические 4,2 млрд рублей. Считали с сентября 2022 года, когда ситуация для отрасли существенно усугубилась, по июль 2023-го. В своем обращении перевозчики указывают на непрозрачность организации паромных перевозок и открыто говорят о том, что региональные и федеральные власти так упорно отрицают уже больше года: паромные линии не могут обеспечить потребности региона в полном объеме. На этом фоне себестоимость перевозки из Калининграда на основную территорию России и обратно выросла более чем на 200% и составляет в среднем 238 750 рублей. Стоит ли говорить, что платят за все в итоге конечные потребители?



На последнем заседании градосовета архитекторы одобрили концепцию благоустройства западной части Острова. Речь идет о территории вокруг строящихся филиалов Третьяковской галереи, Большого театра и здания Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусств. Концепцию ранее дважды отправляли на доработку и только с третьего раза эксперты сочли, что вроде сойдет. Выслушав доклад, участники градосовета сошлись во мнении, что авторам удалось «прийти к логике» и наконец-то решить планировочную конструкцию территории. Звучит, согласитесь, обнадеживающе, хотя архитектором и не хватило «чего-то масштаба Александрийского столпа на Дворцовой». Или, на худой конец, «скульптуры Микеланджело на площади Синьории». (Или, возможно, прибора для приведения нижней губы в изначальное кроткое положение). Подробности в материале корреспондента «Нового Калининграда» Елены Калугиной.



Во вторник жителям региона обещают аномальную жару, МЧС даже объявило по этому поводу штормовое предупреждение. Еще в относительно «прохладный» понедельник все, кто мог себе это позволить, штурмовали приморские электрички и стояли в многокилометровых пробках на янтаровской трассе. Транспортный кошмар на приморских направлениях уже стал привычным и вряд ли стоит ждать тут перемен в ближайшие годы. Хотя министр туризма Андрей Ермак и обещал обсудить этот вопрос с главой министерства инфраструктуры Евгенией Кукушкиной. Но как-то формально пообещал, явно без надежды на успех. Так что урвать свой кусочек лета калининградцы завтра если и смогут, то в условиях жесткой конкуренции с туристами.

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