Вечерний @Калининград: боль Светлогорска, гурьевское равнодушие и историческая кулинария

В Калининграде через пять дней таки завершают отопительный сезон. Наверное. Горвласти уверяют, что это произойдет после праздников, а именно, 2 мая. При этом прогноз на ближайшие дни — от 22 градусов в воскресенье до 26 градусов во вторник, что уже само по себе не требует дополнительных комментариев. Слабо успокаивает разве то, что деньги за отопление в мае обещают не брать. К другим, чуть менее душным, новостям рабочей субботы.





«То, что я сейчас вижу, вообще не Светлогорск. И вообще зачем городу это всё? Это нужно застройщику, я понимаю. Возможно, тем, кто будет иметь там квартиры, тоже понимаю. Но город от этого не получит ничего, кроме боли». Вы прочитали единственное мнение в защиту уничтожаемого курорта, прозвучавшее в субботу на областном градсовете. Он утвердил проект жилого комплекса на 400 квартир, который должен появиться в центре Светлогорска. Архитекторы проголосовали единогласно. Подробности — в репортаже «Нового Калининграда».





Градсовет в этот день вообще поработал на славу. Утверждены высотка на 484 квартиры с тремя «свечками» на набережной Карбышева у эстакадного моста, шале-отель на ул. Горького в том же Светлогорске, дом на ул. Хуторской в нем же (с третьего раза), многоквартирная «панелька» в псевдоисторическом стиле в Балтийске и, наконец, поликлиника на ул. Кошевого в Калининграде. Так совпало, что как раз сегодня совещательно-карательный орган во многом утратил свою вторую функцию, выступив в новом составе. Принципиальность он проявил в случае с наиболее одиозным проектом, вызвавшим ранее бурю насмешек в соцсетях (его рассмотрели во второй раз) — это многофункциональный жилой комплекс с тремя вертикальными и одной горизонтальной «высотками», который хотят построить рядом со стадионом на Острове. Почитайте о неожиданной дискуссии в материале заместителя главного редактора «Нового Калининграда» Елены Калугиной.





Две семьи из пос. Поддубное Гурьевского округа оказались буквально заблокированы на своей улице из-за того, что подъездные пути к ней перегородили бетонными блоками. Власти всех уровней считают это правильным, а перспективы появления новой дороги весьма туманны: ее обещают, но когда-нибудь потом. В итоге к людям не может проехать скорая помощь, а прошлой осенью проживающий там школьник несколько дней из-за бездорожья с грязью выше колена не мог выбраться на учебу. В том, почему так вышло, как живут жители одного из самых активно развивающихся муниципалитетов региона и при чём тут братская могила, разбиралась обозреватель «Нового Калининграда» Оксана Майтакова.

«Туризм и рестораны Нового Калининграда» открывают рубрику «Шеф рассказывает». Мы будем ее вести совместно с шеф-поваром Алексеем Потаповым. В рубрике будут размещаться рецепты популярных в ресторанах Калининграда блюд, которые можно приготовить из местных продуктов, а также связанные с ними любопытные истории. Вы узнаете, почему некоторые блюда были особенно любимы жителями Кёнигсберга и как столетние рецепты можно адаптировать под современную кухню. Сегодня шеф рассказывает об одной из гастрономических визитных карточек нашего региона — рыбе калкан.