Вечерний@Калининград: марафон с Путиным, казус с присяжными и бегемот с характером

Главной темой четверга стала «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства отвечал на вопросы почти 4,5 часа, за это время успев прокомментировать множество горячих и проблемных тем и продемонстрировав завидную выносливость.

В частности, не обошел вниманием рост цен на продукты и прочие товары. По мнению президента, подорожание связано с тем, что «у нас доходы и заработная плата [растут] более быстрыми темпами, чем нарастание этой товарной массы и выпуск продукции». При этом Путин считает, что с экономикой в России ситуация обстоит нормально и устойчиво: «всё развивается, всё активно движется вперёд», а в сравнении с некоторыми недружественными западными государствами мы и вовсе на коне. Во многом это происходит благодаря тому, что «Правительство наше думает о будущем, формулирует задачи, национальные цели развития, национальные проекты». Тем не менее есть ряд вопросов, которые требуют пристального внимания — и в их числе проблема с демографией, которую нужно решать здесь и сейчас, держа курс на повышение благосостояния российских семей и укрепление моральных устоев. А для этого, в частности, не помешало бы отвадить граждан от всяческих порносайтов, но не с помощью банальных запретов, а предлагая «более интересную» альтернативу. «Вот так, чтобы человек залез бы туда, открыл бы порносайт, сказал бы: „Ну, слушайте, это я уже видел. А мне хочется вот посмотреть что-то другое“. Чтобы захватывало человека, понимаете?» Понимаем, Владимир Владимирович. Просто чего мы только уже ни видели за последние годы, кроме роста благосостояния разве что.

В четверг получила развитие новость об отмене приговора калининградским медикам Елене Белой и Эллине Сушкевич, в настоящее время отбывающих срок по обвинению в убийстве недоношенного младенца. Накануне стало известно, что апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. Сегодня же выяснилось, что снованием для такого решения стало «внепроцессуальное общение» судьи Андрея Вьюнова с присяжными. По словам адвоката медиков, «часть присяжных рассказали, что судья заходил к ним в комнату отдыха и высказывал свое отношение по вопросу доказанности вины подсудимых, а часть сказала, что его общение с присяжными было безобидным — судья заходил, чтобы извиниться за задержку процесса, просил их быть объективными и внимательными и вести записи». Защитник уверен, что «при таких обстоятельствах присяжные не могли вынести объективный вердикт», и намерен добиваться оправдания калининградских врачей. Однако процесс этот небыстрый, в лучшем случае новое разбирательство начнется в конце января — начале февраля 2025 года, при этом неизвестно, каким будет его итог. А пока неповоротливый маховик правосудия будет со скрипом прокручиваться в очередной уже раз, осужденные (возможно, несправедливо) медики будут оставаться под стражей.





И еще об одном приговоре — на сей раз экс-руководителю ФК «Балтика» Дитрию Чепелю. В четверг суд признал его виновным в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и отправил за решетку на пять лет , попутно оштрафовав на 600 тысяч рублей. Как выяснилось, «погорел» бывший балтиец на желании обогатиться за чужой счет: под предлогом дачи взятки нужным людям в администрации Янтарного Чепель намеревался обманом выманить у желавшего арендовать земельные участки под строительство гостиницы «заинтересованного лица» ни много ни мало 12 миллионов рублей. К слову, ранее администрация Янтарного заявляла, что все земельные участки в поселке продаются только с торгов и знакомство с «нужными людьми» никому бы не помогло. В любом случае довести задуманное до конца у Чепеля не получилось, и вместо вожделенных денег экс-президент «Балтики» получил срок.





Отвлечемся от дел судебных на братьев наших меньших. Если, конечно, так можно назвать далеко не маленьких бегемотов. В Калининградском зоопарке сегодня принимала поздравления бегемотиха Миля, которая сегодня отпраздновала свое 24-летие. Причем сделала это весьма экстравагантно: прежде чем приступить к торжественной трапезе, состоящей из фруктов и прочих вкусняшек, бегемотиха отколошматила своего «спутника жизни» Глясика. Впрочем, как оказалось, для последнего это дело привычное, поскольку Миля отличается крутым нравом, а Глясик, напротив, «увалень-добряк» и на даму не обижается. Тем более в ее день рождения.

Балет «Щелкунчик» и новогоднее шоу «Уральские пельмени» на сцене «Янтарь-холла», концерты российских исполнителей Toxis на «Вагонке» и Lovv66 в «Ялте», фестиваль осознанного потребления в «Понарте», последнее представление джазовой музыки в пространстве «Катарсис» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, где и как провести предпоследние выходные уходящего года.

Текст: Оксана Шевченко, фото: архив «Нового Калининграда и Калининградского зоопарка