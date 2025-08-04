Вечерний @Калининград: янтарный форум, яблоки на вес золота, НАТО и «Балтика»

Прошедшие выходные были довольно богатыми на информационные поводы, связанные с янтарем, из-за очередного международного форума янтарной промышленности «Amber Forum-2025». В этом году форум, который раньше проводился в Светлогорске в «Янтарь-холле», решили перенести в Москву. И если для региона это было масштабное событие, то в Москве за внимание публики пришлось изрядно побороться.

Площадку разместили в павильоне «Россия — моя история», напротив поставили песочницу с янтариками. Ко входу в павильон вела красная дорожка (для показа моделей Дома янтарной моды), а над ней красовался баннер с портретом замдиректора Янтарного комбината Майи Скворцовой в кокошнике, которая, по всей видимости, стала лицом форума, поскольку лицо её было везде — и на каталогах с изделиями, и с программой мероприятия.

Любопытно: первых лиц правительства Калининградской области и Минпромторга, в ведении которого по идее находится Янтарный комбинат Ростеха, на ВДНХ не было — разве что вице-премьер — министр экономики Вероника Лесикова засветилась на церемонии открытия, но на пленарную сессию не пришла. В итоге проблемы отрасли обсуждали без региональных и федеральных властей (был исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко), а проблем на самом деле хватало. Одной из них поделились участники выставки-ярмарки — калининградские янтарщики, которые приехали в этом году в Москву следом за Янтарным комбинатом. Они признались, что вывезти готовые изделия из Калининградской области через три границы было очень сложно, некоторым пришлось чуть ли не вспоминать 90-е годы и действовать теми же методами. Гендиректор комбината Михаил Зацепин согласился с тем, что проблема есть, признал, что «это очень сложная тема», и «легких путей нет». Впрочем, судя по другим заявлениям Зацепина, у самого комбината всё хорошо: 450-500 тонн из 600 добываемых он экспортирует в разные страны, что дает более 5 млрд руб. выручки и миллиардную прибыль. Продает сырье в Китай и Гонконг, обещает расширять рынок за счет Ближнего Востока, но уже не за счет сырья, а готовых изделий, на которые направляется 7 тонн сырья в год. Утверждает, что сырьем местных производителей не обижает, а тот факт, что некоторые из них должны вывозить изделия в Москву чуть ли не контрабандой — что ж, это вопросы к Минпромторгу и Правительству РФ. Что же касается главы Минпромторга, бывшего губернатора региона Антона Алиханова, то он проводил время с бейджиком «главного хедлайнера» музыкального фестиваля в Калининграде.

Впрочем, исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко открыто заявил, что янтарь — это часть культурного кода страны, «один из символов страны, наряду с матрешками, хохломой и гжелью». А раз янтарь теперь не только калининградский, то, видимо, и проблемы местечковых производителей волновать великих не должны. Одна радость — на ВДНХ пришло много китайцев, поэтому отбоя в покупателях у янтарщиков не было.

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Текст: Оксана Майтакова, Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; в публикации также использован скриншот сайта amberforum.ru