Минград отменил приказ о проекте планировки для строительства ул. Юбилейной

Министерство градостроительной политики Калининградской области отменило приказ о проекте планировки территории, предполагающий строительство ул. Юбилейной через зеленую зону. Соответствующий документ размещен на портале официально опубликованных правовых актов.

Инициатором отмены стало МКУ «Городское строительство и ремонт». Речь идет о приказе минграда от 21 апреля 2022 года «О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение линейного объекта местного значения „Строительство ул. Юбилейная в г. Калининграде“».

Улица Юбилейная должна стать дублёром Литовского вала. Работы оценивали в 235 млн рублей, а завершить их изначально планировали к 2025 году. В конце апреля 2025 года проектная документация прошла экспертизу.

В январе 2026 года власти Калининграда объявили, что готовятся к поиску подрядчика для строительства ул. Юбилейной, опубликовав анонс закупки на сайте регионального центра торгов. Финансирование рассчитано на два года: 522,8 млн рассчитывают освоить в 2026 году, ещё 275 млн — в 2027-м. Протяжённость улицы составит 1 359 метров. Ввести её в эксплуатацию планируют в 2027 году.

В апреле 2026 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что подрядчик не может приступить к строительству Юбилейной из-за раздела проекта, связанного с краснокнижными жуками.

«Мы заключили ещё дополнительный контракт на дополнительные исследования, потому что приступать к работам мы должны только тогда, когда будем полностью уверены, что не нарушим действующее законодательство. Закончим в ближайшее время, и думаю, что в этом году приступим к реализации данного объекта», — говорила чиновница. Она также добавила, что улица Юбилейная в ближайшее время «будет формировать каркас города».