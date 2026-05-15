В Правдинске задержали подростка из Краснодара, обвиняемого в мошенничестве на 2,7 млн
Фото: прокуратура Калининградской области
В Правдинске 17-летнего жителя Краснодарского края обвинили в мошенничестве после хищения более 2,7 млн рублей у пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.

По версии следствия, в конце апреля 2026 года подросток, выполнявший роль курьера телефонных мошенников, приехал в Калининградскую область для получения денег у пенсионеров.

«В мае 2026 года с 78-летней жительницей Правдинска связались телефонные мошенники и убедили ее в возможности повышения пенсии. Женщина сообщила им свои персональные данные. После этого ей стали поступать звонки от якобы правоохранителей, которые предупредили, что на ее имя оформлена доверенность, по которой производится финансирование недружественного государства. Далее ей было предложено „поучаствовать в операции по изобличению мошенников“. Поверив злоумышленникам, пенсионерка передала обвиняемому денежные средства в размере свыше 2,7 млн рублей», — говорится в сообщении.

Средства подросток перевёл на реквизиты неустановленных лиц, указания которых выполнял.

Несовершеннолетнего задержали, предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ и по ходатайству следствия заключили под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также проверяют возможную причастность подростка к другим эпизодам мошенничества. Оперативное сопровождение дела осуществляет управление уголовного розыска регионального УМВД.

