В Калининграде вырос интерес к покупке жилья на вторичном рынке

По сравнению с июлем в Калининграде в августе на 12% вырос интерес к квартирам на вторичном рынке. Как отмечают аналитики «Авито Недвижимости», отдельно вырос спрос на студии (+5%).

Предложение квартир на вторичном рынке в областном центре увеличилось на 10%. За месяц также увеличился выбор однокомнатных (+16%), двухкомнатных (+6%), трехкомнатных квартир (+12%) и студий (+29%).

По данным Роскадастра, за месяц продажи на вторичном рынке жилья в России сократились на 3% — со 150 тыс. до 146 тыс. заключенных договоров купли-продажи (ДКП). В тройку лидеров по количеству ДКП вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург, на которые в августе 2025 года суммарно пришлось 17% от всех продаж готового жилья по стране.

Средняя стоимость квадратного метра не изменилась. Относительно августа прошлого года «квадрат» в среднем по стране прибавил 2% и составил 133,7 тыс. рублей. Дешевле всего купить квартиру на вторичном рынке можно было в Брянске (83 тыс. руб. за кв. м), Смоленске и Астрахани (85 тыс.) и Ульяновске (89 тыс.). Самую высокую стоимость зафиксировали в Москве (439 тыс. руб. для объектов в пределах МКАД, 311 тыс. — в Новой Москве), Сочи (291 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (238 тыс.). Отдельно в Калининграде средняя стоимость квадратного метра составила 136 тыс.

