В Калининграде пройдёт бесплатный показ фильма «Романс о влюблённых»

В Калининграде в Доме молодёжи 10 сентября в 19:00 состоится 26-я встреча Клуба кинолюбителей. Она будет посвящена режиссёру Андрею Кончаловскому и его фильму «Романс о влюблённых» (16+). Об этом сообщает АНО «Фестивальная дирекция».

«Восприятие „Романса о влюблённых“ разделилось: критики отнеслись к нему прохладно, упрекая режиссёра в чрезмерной театральности, подражании и отсутствии вкуса. Однако зрительская любовь была безоговорочной — лента собрала внушительные 36,5 млн просмотров за год проката. История о любви и ожидании, рассказанная поэтично и под аккомпанемент музыки Александра Градского, нашла отклик в сердцах миллионов, которые увидели в героях самих себя», — следует из анонса.

Встреча пройдёт в формате «введение — просмотр — обсуждение». Особое внимание уделят составляющим сюжета фильма: как обстановке внутри, так и внешним обстоятельствам, а также переживаниям героев.

Необходима регистрация по ссылке.