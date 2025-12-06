Постпред США при НАТО о конфликте Украины и России: мы близки к миру как никогда

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине
Постпред США при НАТО о конфликте Украины и России: мы близки к миру как никогда

Достижение мира между Россией и Украиной ближе, чем когда бы то ни было. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство EFE.

«Для нас это, вероятно, лучшая возможность. Можно сказать, мы близки... близки к миру, как никогда», — отметил Уитакер, подчеркнув, что «это не будет мир любой ценой, поскольку в конечном счете украинской стороне придется принять любое достигнутое соглашение, а российской — продемонстрировать искреннее желание положить конец этой войне».

Напомним, на днях в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, по итогам которых помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США намерены продолжить диалог по вопросам урегулирования, однако компромиссов пока нет.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter