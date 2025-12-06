Постпред США при НАТО о конфликте Украины и России: мы близки к миру как никогда

Достижение мира между Россией и Украиной ближе, чем когда бы то ни было. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство EFE.

«Для нас это, вероятно, лучшая возможность. Можно сказать, мы близки... близки к миру, как никогда», — отметил Уитакер, подчеркнув, что «это не будет мир любой ценой, поскольку в конечном счете украинской стороне придется принять любое достигнутое соглашение, а российской — продемонстрировать искреннее желание положить конец этой войне».

Напомним, на днях в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, по итогам которых помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США намерены продолжить диалог по вопросам урегулирования, однако компромиссов пока нет.