Россиян предупредили о рассылаемых мошенниками фальшивых новогодних открытках

Мошенники отправляют россиянам «новогодние открытки», на деле являющиеся вредоносными файлами. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Мошенники традиционно используют праздничный период для активизации своих схем, и рассылка „новогодних открыток“ с вредоносным ПО — один из самых популярных приемов. В такие моменты злоумышленники рассчитывают на доверчивость людей, которые не ожидают угрозы от безобидного, на первый взгляд, поздравления», — сказал он.

Как пояснил депутат, в «открытках», которые содержат программы для кражи данных, установки скрытого доступа к устройству или перехвата переписки, вредоносные файлы маскируются под изображения, анимации или видео. «После открытия файла мошенники могут получить доступ к банковским приложениям, паролям или личной информации, что создает риск серьёзных финансовых потерь», — предупредил Немкин.

Он уточнил, что мошенниками используются нейросети для генерации праздничных изображений, подделки аватаров, а иногда и копирование аккаунтов знакомых людей — благодаря взлому их мессенджеров. «Все это делает фальшивые поздравления практически неотличимыми от настоящих, что повышает вероятность успешной атаки», — подчеркнул Немкин.