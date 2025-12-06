СК: трое калининградев предстанут перед судом за вымогательство и похищение человека

СК: трое калининградев предстанут перед судом за вымогательство и похищение человека

Завершено расследование уголовного дела в отношении трех калининградцев возрастом от 22 до 35 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), пп. «а», «в» «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в октябре 2023 года, обвиняемые рядом с автозаправочной станцией в Калининграде напали на незнакомого им мужчину, отобрали у него паспорт и требовали передать им 20 тыс. рублей, используя ложные обвинения в распространении наркотиков.

В августе 2024 года двое фигурантов совершили похищение знакомого мужчины. Надев на голову потерпевшего пакет, они угрожали его жизни и здоровью, требуя 500 тыс. рублей. Также нападавшие связались с родственниками мужчины через соцсеть и требовали передать деньги, угрожая совершить его убийство. В сентябре 2024 года один из обвиняемых избил своего знакомого и под угрозой дальнейшего применения насилия потребовал с него 500 тыс. рублей за якобы нанесенное оскорбление.

В ходе предварительного следствия собран достаточный объем доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

