Глава минкульттуризма области назвал свои любимые новогодние фильмы

Комедия «Ирония судьбы, или С легким паром» лидирует в перечне любимых новогодних фильмов министра культуры и туризма Калининградской области Андрея Ермака. Об этом он рассказал, отвечая на соответствующий вопрос, поступивший от пользователей во время прямого эфира ЦУР.

«Тут, конечно, от настроения зависит, но самый любимый вне всякого сомнения — это „Ирония судьбы“ или „С легким паром“. Я его знаю практически наизусть, но когда фильм, который у тебя где-то внутри в культурном коде находится, если я его вижу по телевизору, что он идёт, я никогда не переключаю, потому что я каждый раз нахожу какие-то дополнительные нюансы игры Мягкова или замечательные сцены в бане <..>. Поэтому это всегда для меня фильм номер один. Второй — это, наверное, „Рождественская история“ с Биллом Мюрреем. Вот это, наверное, второй фильм по моей личной популярности у меня. А так на самом деле все зависит от настроения, все зависит от компании, поэтому здесь у меня каких-то особенных предпочтений нет, но вот эти два, наверное, я бы назвал в качестве основных», — поделился Андрей Ермак.


