В Калининграде объявлен сбор средств для юноши с тяжелой формой эпилепсии

Благотворительный фонд «Берег надежды» вновь объявил сбор средств для своего давнего подопечного Димы Шевчука из Калининграда. Он страдает от эпилептических припадков, обездвижен. Деньги необходимы на дорогу и обследования в Санкт-Петербурге. Сумма к сбору — 90 000 рублей.

Диму ждут в северной столице, где ему проведут многочасовой ЭЭГ-мониторинг и МРТ под наркозом. По итогам обследования консилиум докторов определит дальнейшую тактику лечения. Юноша прикован к постели, поэтому ему предстоит непростой путь — его надо будет перевезти до Санкт-Петербурга и обратно в лежачем положении.

Дима появился на свет здоровым и крепким. Проблемы начались в младенчестве — малыша начали бить судороги, он перестал развиваться. Диагноз — локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с комплексными парциальными судорожными припадками. Непрерывно прогрессирующее течение, обусловленное неуточненной лейкодистрофией, контрактура голеностопных, коленных суставов. Причина эпилептических припадков, число которых раньше достигало 200 в сутки, не была установлена.

Мама ухаживает за обездвиженным единственным сыном в одиночку. Была вынуждена оставить работу, чтобы ухаживать за Димой. Средств у семьи нет. Помочь маме Димы собрать необходимую сумму, чтобы отвезти его на обследование, сына можно по ссылке.