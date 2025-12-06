В Калининграде объявлен сбор средств для юноши с тяжелой формой эпилепсии

В Калининграде объявлен сбор средств для юноши с тяжелой формой эпилепсии
Дима Шевчук. Фото предоставлено фондом «Берег надежды»
Благотворительный фонд «Берег надежды» вновь объявил сбор средств для своего давнего подопечного Димы Шевчука из Калининграда. Он страдает от эпилептических припадков, обездвижен. Деньги необходимы на дорогу и обследования в Санкт-Петербурге. Сумма к сбору — 90 000 рублей.

Диму ждут в северной столице, где ему проведут многочасовой ЭЭГ-мониторинг и МРТ под наркозом. По итогам обследования консилиум докторов определит дальнейшую тактику лечения. Юноша прикован к постели, поэтому ему предстоит непростой путь — его надо будет перевезти до Санкт-Петербурга и обратно в лежачем положении.

Дима появился на свет здоровым и крепким. Проблемы начались в младенчестве — малыша начали бить судороги, он перестал развиваться. Диагноз — локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с комплексными парциальными судорожными припадками. Непрерывно прогрессирующее течение, обусловленное неуточненной лейкодистрофией, контрактура голеностопных, коленных суставов. Причина эпилептических припадков, число которых раньше достигало 200 в сутки, не была установлена.

Мама ухаживает за обездвиженным единственным сыном в одиночку. Была вынуждена оставить работу, чтобы ухаживать за Димой. Средств у семьи нет. Помочь маме Димы собрать необходимую сумму, чтобы отвезти его на обследование, сына можно по ссылке.

