В Калининградской области с начала года выявлено свыше 880 случаев сахарного диабета

В Калининградской области на сегодня насчитывается порядка 40 тысяч жителей, страдающих сахарным диабетом, и эта цифра неуклонно растет. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам главного внештатного специалиста по медицинской профилактике минздрава региона Людмилы Калининой, с начала года в рамках диспансеризации выявлен 881 случай сахарного диабета. За восемь месяцев работы мобильного поезда «Калининградская область — здоровье в каждый дом» впервые выявлено 137 пациентов с повышенным уровнем глюкозы в крови, на выездных профилактических акциях при определении уровня глюкозы в крови впервые повышенные показатели выявлены более чем у 100 жителей.

«Своевременное выявление факторов риска развития заболевания в рамках диспансеризации, особенно на ранних стадиях, важно для профилактики нарушений углеводного обмена и предупреждения осложнений сахарного диабета. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем легче контролировать диабет, предупредить его осложнения и сохранить или улучшить качество жизни», — подчеркнула Людмила Калинина.

Облвласти напоминают, что пройти диспансеризацию может каждый гражданин с 18 лет раз в три года, а с 40 лет — ежегодно. Профилактический медосмотр можно проходить в любой медицинской организации вне зависимости от прикрепления.

