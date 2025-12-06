«Декабрь чудес»: нацпарк «Куршская коса» объявил предпраздничную акцию

Национальный парк «Куршская коса» запускает предновогоднюю акцию «Декабрь чудес» (6+). До конца месяца посетителей Визит-центра ждут интересные экскурсии и увлекательные мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба парка.

«В течение декабря 2025 года гостям предлагается: освоить искусство изготовления ёлочных украшений, создать своими руками новогодние аксессуары, побывать на бесплатных экскурсиях, разгадать загадку древней природы, скрытую в ландшафтах Куршской косы. Подавать заранее никаких заявок не надо», — рассказали в нацпарке.

Программа акции:

6 декабря (суббота) 13:00 бесплатная экскурсия по визит-центру для всех желающих,

7 декабря (воскресенье) 13:00 мастер-класс «Новогодняя игрушка»,

13 декабря (суббота) 12:00 интерактивная площадка «Животный мир Куршской косы»,

13 декабря (суббота) 13:00 мастер-класс «Карнавальная маска»,

14 декабря (воскресенье) 12:00 бесплатная экскурсия по визит-центру,

14 декабря (воскресенье) 13:00 мастер-класс «Новогодняя игрушка»,

18 декабря (четверг) с 11:00 до 13:00 интерактивная площадка «Лишайники: двойная жизнь и древние тайны природы»,

21 декабря (воскресенье) 13:00 мастер-класс «Карнавальная маска»,

27 декабря (суббота) 12:00 бесплатная экскурсия по визит-центру,

27 декабря (суббота) 13:00 викторина «Из жизни Куршской косы»,

29 декабря (понедельник) с 11:00 до 13:00 интерактивная площадка «Лишайники: двойная жизнь и древние тайны природы».

Как уточнили «Новому Калининграду» в нацпарке, плата взимается только за въезд на территорию Куршской косы, все остальные мероприятия в рамках акции на территории Визит-центра проводятся совершенно бесплатно.