«Привет для Лукашенко»: Литва готовит план на случай неудачи с возвратом своих фур

В Сейме Литвы задумались о «плане» «Привет для Лукашенко», к которому стоит прибегнуть, если Вильнюс не сможет получить помощь от Вашингтона с вывозом фур из Беларуси. Об этом заявил главы партии консерваторов Лауринас Касчюнас, пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

По мнению Касчюнаса, Литва должна обозначить «четкий срок», в течение которого он ждет изменений в ситуации. «Если этот американский путь не даст результатов, у государства должен быть готов отдельный план. Я его называю „Витис — не Погоня“ или „Привет для Лукашенко“, где мы готовы принять определенные решения, которые могли бы дать определенный отпор и повысить цену», — сказал депутат.

При этом никаких подробностей или деталей «плана» Касчюнас назвать не смог.

Напомним, отношения между Беларусью и Литвой обострились в октябре, когда из-за метеозондов Вильнюс решил закрыть пункты пропуска на границе до конца ноября. Позже выяснилось, что в Беларуси оказались заблокированными сотни литовских грузовиков, а также грузовые прицепы и полуприцепы. Литовское правительство для возвращения фур решило досрочно открыть границу, это было сделано в ночь на 20 ноября, но проблему это не решило. Минск требует переговоров на дипломатическом уровне, на что Вильнюс не соглашается.

