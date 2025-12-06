Глава минкульттуризма области рассказал о главных «новогодних мероприятиях»

Все новости по теме: Праздники

Уже в ближайшие дни в Калининградской области стартует череда мероприятий, приуроченных к приближающимся зимним праздникам. Жителей и гостей региона ждет «обширная новогодняя программа». Об этом в эфире ЦУР рассказал министр культуры и туризма Андрей Ермак.

«Первый — это большой фестиваль, который у нас пройдет в ближайшее время, 9 числа он у нас начнется, он посвящен Дню Героев Отечества. И в этом году будет, наверное, самое масштабное празднование по сравнению с предыдущими годами. <...> Затем это, конечно, большое количество мероприятий, которые будут проходить в соборе на острове Канта, это и декабристские вечера, и различные концертные программы, но самое главное — ярмарка, которая начнется с 25 декабря и пройдет до конца практически, даже больше, чуть до конца новогодних каникул. И, конечно же, я бы отметил „Зимние каникулы на Балтике“. В третий раз этот фестиваль приходит в Калининградскую область. Большая, суперинтересная программа. В этом году звезды первой величины опять посетят наш регион. Много будет уже, как полюбившихся, таких форматов спектаклей, которые были в предыдущие годы», — рассказал Ермак.

Как добавил министр, более полную информацию о предстоящих мероприятих можно узнать на сайте информационно-туристического центра и culture39.ru. «А вот на сайте zimafestkld вы можете сразу же забронировать себе место, когда будут доступны бесплатные билеты. Ну, и часть будет платных мероприятий, естественно, на них тоже можно будет купить билеты как на сайте самих учреждений, так и через сайт zimafestkld», — уточнил глава минкульттуризма.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter