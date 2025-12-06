Глава минкульттуризма области рассказал о главных «новогодних мероприятиях»

Уже в ближайшие дни в Калининградской области стартует череда мероприятий, приуроченных к приближающимся зимним праздникам. Жителей и гостей региона ждет «обширная новогодняя программа». Об этом в эфире ЦУР рассказал министр культуры и туризма Андрей Ермак.

«Первый — это большой фестиваль, который у нас пройдет в ближайшее время, 9 числа он у нас начнется, он посвящен Дню Героев Отечества. И в этом году будет, наверное, самое масштабное празднование по сравнению с предыдущими годами. <...> Затем это, конечно, большое количество мероприятий, которые будут проходить в соборе на острове Канта, это и декабристские вечера, и различные концертные программы, но самое главное — ярмарка, которая начнется с 25 декабря и пройдет до конца практически, даже больше, чуть до конца новогодних каникул. И, конечно же, я бы отметил „Зимние каникулы на Балтике“. В третий раз этот фестиваль приходит в Калининградскую область. Большая, суперинтересная программа. В этом году звезды первой величины опять посетят наш регион. Много будет уже, как полюбившихся, таких форматов спектаклей, которые были в предыдущие годы», — рассказал Ермак.

Как добавил министр, более полную информацию о предстоящих мероприятих можно узнать на сайте информационно-туристического центра и culture39.ru. «А вот на сайте zimafestkld вы можете сразу же забронировать себе место, когда будут доступны бесплатные билеты. Ну, и часть будет платных мероприятий, естественно, на них тоже можно будет купить билеты как на сайте самих учреждений, так и через сайт zimafestkld», — уточнил глава минкульттуризма.