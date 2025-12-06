Андрей Ермак: «лучший муниципальный музей в стране» находится в Гусеве

Андрей Ермак: «лучший муниципальный музей в стране» находится в Гусеве
Фото пресс-службы правительства области
Гусевский Историко-краеведческий музей имени Иванова заслуживает звания «лучшего муниципального музея в стране». Такое мнение высказал в эфире ЦУР министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

«На мой взгляд, мое личное мнение, гусевский музей — это лучший муниципальный музей в стране вообще. Потому что я много в каких местах по нашей стране путешествовал и видел муниципальные музеи. Но с точки зрения организации, с точки зрения вообще всех элементов музейной деятельности гусевский, на мой взгляд, персонально лучший, потому что там очень хорошо и наука представлена, очень хорошо экспозиция выстроена, причем она выстроена достаточно разнообразно, с одной стороны, но в то же время очень компактно, очень сбалансированно. Это здорово, что у них так получилось сделать», — заявил Ермак.

«Закончилась работа по приспособлению, сейчас начинается еще более важная работа, чтобы это пространство все заработало. Пространство получилось абсолютно уникальным, на мой взгляд. Фантастически классно они все сделали. <...> Удалось выстроить действительно такую, на мой взгляд, драматургию правильную экспозиции, которая, я уверен, будет привлекать огромное количество гостей, которые сейчас поедут в Гусев. Я, честно говоря, не могу сказать точно, когда она откроется. Это, наверное, на сайте лучше всего смотреть за обновлениями, потому что коллеги, понятно, что там сейчас еще полработы не показывают. <...> Но я надеюсь, что до конца года они запустятся, полностью можно будет ходить, посещать все экспозиции, потому что они действительно того заслуживают», — добавил он.

Напомним, в понедельник, 1 декабря, после капитальной реконструкции открылся второй корпус Гусевского историко-краеведческого музея им. А. М. Иванова. Корпус расположен в бывшем здании казарм 8-го уланского полка рядом с основным музейным корпусом. В фонды музея была безвозмездно передана коллекция предметов военной истории конца 19-го — начала 20-го веков, которую на протяжении 35 лет формировал реставратор и участник военно-исторических реконструкций Михаил Комаров. Коллекция, включающая обмундирование, снаряжение, фалеристику и предметы декоративно-прикладного искусства, является одним из крупнейших в России частных собраний данной тематики. 


