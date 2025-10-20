В Доме-музее Ловиса Коринта пройдёт «Праздник осени»

Калининградский музей изобразительных искусств проведет ежегодный семейный «Праздник осени» на территории Дома-музея Ловиса Коринта в Гвардейске (0+) 25 октября. В программе запланированы творческие, развлекательные и познавательные активности. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.



На праздник приглашаются жители и гости области вместе с детьми, друзьями и близкими. Их ждут экспресс-экскурсия по Дому-музею Коринта, творческий тематический мастер-класс, фотозона для осенних снимков, музыкальное мероприятие «Осенние мотивы» и викторина.

Мероприятие пройдет с 14:30 до 16:30. Стоимость билета — 350 руб. для всех категорий граждан.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!