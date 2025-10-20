В Доме-музее Ловиса Коринта пройдёт «Праздник осени»

Изображение: Музей изобразительных искусств
Изображение: Музей изобразительных искусств
Все новости по теме: Культура

Калининградский музей изобразительных искусств проведет ежегодный семейный «Праздник осени» на территории Дома-музея Ловиса Коринта в Гвардейске (0+) 25 октября. В программе запланированы творческие, развлекательные и познавательные активности. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

На праздник приглашаются жители и гости области вместе с детьми, друзьями и близкими. Их ждут экспресс-экскурсия по Дому-музею Коринта, творческий тематический мастер-класс, фотозона для осенних снимков, музыкальное мероприятие «Осенние мотивы» и викторина.

Мероприятие пройдет с 14:30 до 16:30. Стоимость билета — 350 руб. для всех категорий граждан.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter