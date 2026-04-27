В Немане оштрафовали чиновника за нарушение антикоррупционного закона

В Неманском округе должностное лицо муниципального учреждения привлечено к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Как установила проверка, МКУ «Неманская служба заказчика» заключило трудовой договор с бывшим сотрудником полиции, однако не уведомило его прежнего работодателя о трудоустройстве, как того требует закон.

По постановлению Неманского городского прокурора суд признал должностное лицо учреждения виновным по статье 19.29 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего») и назначил штраф в размере 20 тыс. руб.