Жителей региона приглашают на поиски лесного тюльпана

Фото: организаторы «Гербарий фест»
В Калининградской области стартует общественная экспедиция по поиску редкого растения — лесного тюльпана (0+). Об этом сообщили организаторы фестиваля «Гербарий Фест».

К участию приглашают всех желающих — школьников, любителей природы и исследователей. Участникам предлагают фиксировать места произрастания растения в разных районах региона и передавать данные организаторам.

«Растение напоминает известные всем декоративные тюльпаны, но тоньше, изящнее, цветок меньше размером, а листья более узкие. Несколько веков назад такой тюльпан привезли в Северную Европу с юга, выращивали как декоративное растение, а потом он „убежал“ и сейчас встречается в старых парках, усадьбах, на местах, где когда-то располагались церковные сады и кладбища», — рассказали организаторы.

По итогам прошлогодней экспедиции новые точки произрастания вида удалось обнаружить в Нестеровском и Черняховском районах. В этом сезоне организаторы рассчитывают расширить карту распространения растения. «Если во время общественной экспедиции точка произрастания тюльпана будет зарегистрирована повторно, такое наблюдение не менее важно. Оно даст информацию о состоянии популяции и фенологии вида — сроках зацветания, например», — добавили организаторы фестиваля.

Для участия необходимо фотографировать найденные растения (с видимыми цветками и листьями) и передавать информацию одним из способов: через платформу iNaturalist, по электронной почте (m.kohanovskaya@gmail.com) или через онлайн-форму.

Организаторы также подготовили список населенных пунктов, где вероятность обнаружения лесного тюльпана наиболее высока. В него вошли территории в Зеленоградском, Гурьевском, Багратионовском, Гвардейском, Полесском, Правдинском, Неманском, Черняховском, Гусевском, Озёрском, Краснознаменском и Нестеровском районах.


