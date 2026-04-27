В Калининграде суд обязал СНТ восстановить электроснабжение пенсионерке

В Центральном районе Калининграда прокуратура добилась восстановления прав пенсионерки, в доме которой было ограничено электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Проверка была проведена по обращению местной жительницы. Установлено, что органы управления СНТ «Весна» приняли решение о снижении мощности электроснабжения ее дома, что привело к невозможности полноценно пользоваться электроприборами.

Прокурор района обратился в суд. Суд признал действия СНТ незаконными и обязал обеспечить участок заявительницы надлежащим электроснабжением.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.