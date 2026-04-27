Бизнес-омбудсмен анонсировала консультации для арендаторов горевшего ТЦ «Гиант»

В Калининграде для предпринимателей, пострадавших при пожаре в торговом центре «Гиант», организуют очный прием с юридической поддержкой. О предстоящем консультировании сообщила бизнес-омбудсмен региона Олеся Белая в своем телеграм-канале.

Встреча пройдет 30 апреля с 10:00 до 14:00 по адресу Московский проспект, 95 (офис 408). Участникам обещают разбор индивидуальных ситуаций, помощь юристов и разъяснение порядка возмещения ущерба. Для участия необходимо предварительно записаться по номеру 71‑76‑34.

Напомним, что 5 апреля примерно в 14:00 в торговом центре «Гиант», расположенном на Московском проспекте в Калининграде, начался пожар. Как сообщили в МЧС региона, огонь распространился по фасаду здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. В течение дня площадь пожара увеличивалась и, по данным ведомства, достигла 1,5 тысячи квадратных метров. 15 апреля стало известно, что ТЦ хотят отремонтировать. В мае его планируется закрыть фасадной сеткой на время проведения работ.

По предварительным данным прокуратуры, возгорание началось во время проведения работ с использованием источника повышенной опасности, было допущено возгорание системы вентилируемого фасада. В результате происшествия возбуждено уголовное дело.

