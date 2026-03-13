В научной библиотеке пройдет конференция «Дела сердечные»

В Калининградской областной научной библиотеке 15 марта проведут открытую конференцию «Дела сердечные. Здоровое сердце — здоровая жизнь» (12+). Об этом сообщают на сайте учреждения.

«Вас ждут выступления врачей-кардиологов, диетолога и гинеколога — всё в понятной, дружелюбной форме, без сложной терминологии», — говорится в анонсе.

Эксперты рассмотрят такие темы, как: что нужно знать о диабете сердечным пациентам, храп и дела сердечные, качество жизни в период менопаузальной перестройки у пациенток с кардиорисками и другое. С подробной программой можно ознакомиться на сайте библиотеки.

Начало — в 11:00 в лекционном зале на 4-м этаже. Вход свободный.