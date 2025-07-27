«Балтика» арендовала молодого защитника у петербургского «Зенита». Об этом калининградский клуб сообщил в своём телеграм-канале.

Соглашение с сине-бело-голубыми действует до 10 июня 2026 года. При этом у «Балтики» есть право выкупа футболиста.



«Обонин — воспитанник „Газпром“-Академии. В профессиональном футболе дебютировал в сентябре 2024 года за „Зенит-2“. В текущем сезоне Второй лиги дивизиона Б Кирилл провёл 13 матчей и забил 1 гол», — представила «Балтика» своего новичка.

По состоянию на 27 июля калининградцы подписали восьмерых футболистов: защитники Элдар Чивич, Мингиян Бевеев и Александр Филин, полузащитники Даниил Уткин и Стефан Ковач, нападающие Тентон Йенне, Чинонсо Оффор и Айман Мурид. К этому времени «Балтику» покинули Александр Осипов, Хызыр Аппаев, Никита Глушков, Денис Терентьев, Олег Исаенко, Виталий Лисакович, Евгений Чернов и Жоао Ламейра, а Никиту Бозова и Кирилла Никишина клуб отдал в аренду ярославскому «Шиннику» и волгоградскому «Ротору» соответственно.

По итогам двух стартовых туров Российской Премьер-лиги калининградцы набрали четыре очка из шести возможных. В матче открытия чемпионата балтийцы сыграли вничью с «Динамо». Во второй игровой день бело-синие разгромили «Спартак». Обе встречи прошли в Москве.

3 августа «Балтика» проведёт первый домашний матч нового сезона Российской премьер-лиги. В Калининград приедет «Оренбург», который заменил дисквалифицированное московское «Торпедо». Стартовый свисток запланирован на 14:45 (0+).