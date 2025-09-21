«Балтика» сыграла в безголевую ничью с «Ростовом»

Калининградская «Балтика» в матче 9-го тура РПЛ сыграла вничью с «Ростовом». Игра закончилась со счетом 0:0. Встреча прошла на «Ростех Арене» 21 сентября, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первый опасный момент на 6-й минуте организовала «Балтика». После заброса из глубины Брайан Хиль не смог переправить мяч в ворота. Следующий момент возник у ворот хозяев. На 18-й минуте Кирилл Щетинин получил мяч в центре штрафной и ударил рядом с правой штангой ворот «Балтики». Через 24 минуты состоялся главный момент первого тайма. Максим Петров добежал с мячом до штрафной ростовчан, его удар вратарь перевел на ногу Мингияна Бевеева, который попал в перекладину.

Во втором тайме больше моментов было у гостей. В начале игрового отрезка после навеса Мохаммад Мохеби пробил головой чуть выше перекладины. А на 58-й минуте Роналдо вошел в штрафную, обыграл защитника «Балтики» и отправил мяч в руки Максима Бориско. Во втором тайме было много борьбы и мелких фолов, которые разбили игру на эпизоды.

«Балтика» уже 4 тура не пропускает в Российской Премьер-лиге. На данный момент Калининградская команда занимает 2 место и имеет в своем активе 17 очков. Следующий матч «Балтика» проведет против «ЦСКА». Игра состоится в воскресенье на «ВЭБ Арене».

