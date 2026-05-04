Летнее тепло с риском гроз: погода в Калининградской области 4 мая

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В понедельник, 4 мая, в Калининградской области будет не так жарко, как в минувшее воскресенье, однако летние температуры в дневное время сохранятся. В центральной и южной частях региона, по данным синоптиков, возможны ливни со шквалистым ветром.

По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калининграде ожидается облачная с небольшими дождями погода, до +22°С (ночью температура может опуститься до +6°С) и немного пониженное давление — 757 мм ртутного столба. Ветер преимущественно слабый западный (около 3 м/с), к ночи он сменится юго-западным и утихнет до 1 м/с.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также обещает 4 мая дожди по всей области утром и в дневное время.

Ветер днем западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+25°С, на побережье +16...+19°С. Ближе к ночи температура понизится до +7°С.

По прогнозу «Нового Калининграда», в понедельник в Калининграде с утра ожидается пасмурная погода, которая днём останется станет облачной. Утром температура воздуха достигнет отметки +16,9°С, днём потеплеет до +20,4°С, а вечером воздух остынет до +11,1°С. Влажность будет на уровне 52%.

В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС также обещают облачную с прояснениями погоду и кратковременный дождь в дневное время. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха днём +20...+25°С, на побережье местами +17°С.

Паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» дает на 4 мая самый радикальный прогноз. По данным метеоэкспертов, в понедельник для южной, центральной и восточной части области (Багратионовский, Гвардейский, Черняховский, Гусевский, Озерский, Нестеровский, Правдинский, Краснознаменский, Неманский районы) допустим риск ливней и гроз во второй половине дня и вечером. Также возможны шквалы до 15-21 м/с и выпадение града диаметром до 1-2 сантиметров.

«В неустойчивой тропической воздушной массе перед линией холодного атмосферного фронта во второй половине дня (~14-15ч) ожидается развитие мощной кучево-дождевой облачности с ливнями и грозами в южной части региона (Багратионовский, Правдинский, Гвардейский рн), которая будет смещаться на северо-восток и вечером окажется на востоке региона. Наличие сдвигов направления ветра в тропосфере благоприятствует развитию мезоциклонов/суперячейковых гроз с риском локального выпадения града и шквалов», — уточняют администраторы паблика.



