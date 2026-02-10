«Локомотив» дома победил «Протон»

Калининградский «Локомотив» победил саратовский «Протон» в ходе домашней встречи. Матч состоялся во вторник, 10 февраля. Об этом клуб сообщил в своих социальных сетях.

Первая партия осталась за гостями — 18:25. Во второй калининградки взяли реванш — 25:17. В третьей подопечные Андрея Воронкова вновь одержали верх — 25:21. В последней партии железнодорожницы поставили победную точку со счётом 25:21.

Сейчас «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий матч калининградки проведут 14 февраля в Екатеринбурге против «Уралочки-НТМК» (0+), которая идëт на втором месте.