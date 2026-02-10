«Диаметральная разница»: журналистка из Польши сняла сюжет о Калининграде

«Диаметральная разница»: журналистка из Польши сняла сюжет о Калининграде
Скрин кадра из сюжета о Калининграде
Все новости по теме: Польша

Польская тележурналистка, военкор канала Zero Мария Верниковска по туристической визе, с камерой и оператором, недавно посетила Калининград. Судя по отснятой на площади Победы новогодней елке и отсутствию снега, это была вторая половина декабря 2025 года. Итогом визита стал размещенный на площадке YouTube получасовой сюжет, вызвавший неоднозначную реакцию у зрителей и негодование властей Польши.

Верниковска, среди прочего, побывала в торговых центрах и на Центральном рынке, чтобы проверить, действительно ли в России наблюдается дефицит продуктов и прочих товаров. Удивление польской журналистки вызвал круглосуточный цветочный магазин: женщина поинтересовалась у продавца, неужели в Калининграде и по ночам покупают цветы, и получила утвердительный ответ.

Также Мария Верниковска поговорила с прохожими на улице, с кондуктором и пассажирами в трамвае, покупателями и продавцами на рынке, задавая, в том числе, вопросы на тему СВО и возможного нападения России Европу. Последний вопрос вызывал у калининградцев недоумение, они заверяли Верниковску, что война с Европой никому не нужна. Продавцам на рынке она рассказала, что в Польше утверждают, что в Калининградской области кризис, те в ответ демонстрировали заполненные прилавки. Также практически все, с кем общалась Верниковска, упоминали, что раньше регулярно ездили в Польшу, но теперь не могут из-за ограничений, которые введены соседями.

Кроме того, журналистка посетила ресторан в центре города, где с удивлением обнаружила в меню многочисленные блюда украинской кухни. Заканчивается репортаж у входа в аэропорт Храброво, где Мария Верниковска сообщает, что отправляется в дальнейшее путешествие по России.

Отметим, что сюжет о Калининграде вызвал неоднозначную реакцию комментаторов. «Власть спорит, а все страдают», «Замечательный репортаж, показывающий, что не народ народу враг, а политик политику из разных народов враг, и это диаметральная разница», «Мерзкие политики будут указывать нам, кого любить и что думать», «Я с нетерпением жду дальнейших открытий того, что наши ютюберы скрывают, потому что им не хватает смелости», отмечали одни комментаторы, в то время как другие высказывали предположение, что сюжет заказной и оплачен российскими властями.

Как утверждает в своем телеграм-канале политолог Владимир Корнилов, «получасовой сюжет Верниковской из Калининграда вызвал настоящий шок среди элит. На нее набросились МИД, офис президента, мейнстримные СМИ, ставя ей в вину тот факт, что она показала очевидные вещи: о том, что русские не мрут с голоду, что города освещены и обогреты, что народ дружелюбен и не озлоблен. <...>Боже, что тут началось! Ее уже обвинили в работе на Кремль! Пресс-секретарь правительства Адам Шлапка недвусмысленно заявил об этом: „Вы думаете, что в России можно записать журналистские материалы без согласия и помощи местных властей?“ Хотя по сюжету видно, что Верниковска ехала самостоятельно, как турист, пересекала границу на рейсовом автобусе, нигде не обращалась к официальным лицам и старательно задавала довольно провокационные вопросы».


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter