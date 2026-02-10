16-летний водитель СИМ сбил 75-летнюю женщину в Калининграде (фото)

В Калининграде произошло очередное ДТП с участием средства индивидуальной мобильности (СИМ). На этот раз им управлял 16-летний водитель, а пострадавшей оказалась 75-летняя женщина, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 14 часов в районе дома № 23 на ул. Киевской. Пользователь СИМ, двигаясь по тротуару, совершил наезд на женщину, которая шла в попутном направлении. В результате дорожного происшествия пешеход получила телесные повреждения.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства произошедшего. «Обращаем ваше внимание, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП», — отметили в ГАИ.