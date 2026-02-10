СМИ: Роскомнадзор 10 февраля начнёт ограничение работы Telegram

Власти приняли решение 10 февраля начать работы по замедлению мессенджера Telegram в России. Об этом РБК рассказали источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах.



«По словам двух источников, Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник 10 февраля. Еще один источник РБК добавил, что меры по замедлению Telegram уже принимаются», — сообщает издание.

13 августа пресс-служба РКН сообщила о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Такие меры предприняли «для противодействия преступникам».

* WhatsApp — Упоминаемый ресурс WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории Российской Федерации