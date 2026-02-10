Житель Светлогорска отсудил компенсацию за утраченный багаж

Все новости по теме: Авиаперевозки
Житель Светлогорска отсудил компенсацию за утраченный багаж

Житель Светлогорска взыскал через суд компенсацию с авиакомпании за утраченный багаж. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Как уточнила пресс-служба, в Светлогорский городской суд обратился местный житель с иском к АО «Ред Вингс» о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда. В октябре 2024 года он летел рейсом Тель-Авив — Яффа — Москва. По прибытии в аэропорт Домодедово пассажир обнаружил пропажу чемодана весом 20 кг с личными вещами. Факт утраты багажа зафиксировали сотрудники аэропорта.

После истечения срока розыска багажа истец направил авиакомпании претензию. Перевозчик предложил выплатить 12 тыс. руб., однако пассажир с этой суммой не согласился и обратился в суд.

Суд указал, что ответственность перевозчика регулируется Воздушным кодексом РФ и Монреальской конвенцией 1999 года. Установив право истца на компенсацию, суд взыскал с авиакомпании 153 551,15 руб. — сумму, эквивалентную 1 288 специальным правам заимствования по курсу Банка России на дату утраты багажа, с учетом ранее выплаченных 12 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter