Житель Светлогорска отсудил компенсацию за утраченный багаж

Житель Светлогорска взыскал через суд компенсацию с авиакомпании за утраченный багаж. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Как уточнила пресс-служба, в Светлогорский городской суд обратился местный житель с иском к АО «Ред Вингс» о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда. В октябре 2024 года он летел рейсом Тель-Авив — Яффа — Москва. По прибытии в аэропорт Домодедово пассажир обнаружил пропажу чемодана весом 20 кг с личными вещами. Факт утраты багажа зафиксировали сотрудники аэропорта.

После истечения срока розыска багажа истец направил авиакомпании претензию. Перевозчик предложил выплатить 12 тыс. руб., однако пассажир с этой суммой не согласился и обратился в суд.

Суд указал, что ответственность перевозчика регулируется Воздушным кодексом РФ и Монреальской конвенцией 1999 года. Установив право истца на компенсацию, суд взыскал с авиакомпании 153 551,15 руб. — сумму, эквивалентную 1 288 специальным правам заимствования по курсу Банка России на дату утраты багажа, с учетом ранее выплаченных 12 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу.