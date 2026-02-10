Калининградцев предупредили об ухудшении ситуации на дорогах и тротуарах

Оттепель, которая начнётся на территории региона в ближайшие сутки, будет не такой интенсивной, как предполагалось ранее. Столбик термометра вряд ли поднимется выше околонулевых значений. Тем не менее стоит ожидать ухудшения ситуации на дорогах и тротуарах. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области.

В четверг и пятницу регион окажется у границы полярного фронта, разделяющего тропические и умеренные воздушные массы. Это, по словам синоптиков, «сильно затрудняет прогноз».

«Возможно, слабая оттепель с мокрым снегом/ дождём затронет лишь юго-запад области (включая Калининград), а континентальная часть и север региона получат преобладание снега и мокрого снега при 0...-1°C, снежный покров местами может даже увеличиться! Не исключена и новая порция переохлаждённых осадков с гололёдом. Ситуация на дорогах и тротуарах будет тяжёлой — при околонулевой температуре в течение суток ожидаем повсеместную слякоть, гололедицу, снежные заносы», — предупредили в паблике.

В среду ночью −2...-5°C, пасмурно, дымка, местами возможен небольшой снег. Днём −1...+1°C, пасмурно, с утра до вечера (особенно в дневные и вечерние часы) временами ожидаются слабые и умеренные осадки в виде снега/ мокрого снега. Вечером на юго-западе области (Багратионовский, Зеленоградский, Гурьевский, Правдинский районы, Калининград) не исключён мокрый снег с дождём. Ветер переменный с юго-западного на юго-восточный, слабый (1-6 м/с). По области возможна гололедица, местами снежная «каша».

В четверг в течение суток около −2...+1°C, пасмурно и временами ожидаются смешанные осадки в виде снега/ мокрого снега/ дождя (особенно ночью и утром, преимущественно мокрый снег, на юге и западе области возможен мокрый снег с дождём). Не исключены осадки в переохлаждённой фазе (замерзающий/ ледяной дождь). В течение суток высока вероятность гололёда, местами снежная «каша». Ветер преимущественно юго-восточный/ восточный — слабый/ умеренный.

На пятницу прогнозы разнятся от слабоотрицательных температур (0...-3°C) с обильными осадками в виде снега/ мокрого снега до слабой оттепели (0...+2°C) с дождём/ мокрым снегом. Также не исключены переохлаждённые осадки, по области возможен гололёд, местами снежная «каша».

Далее оттепель быстро сменится зимней погодой. Предварительно, уже в субботу и воскресенье дневные температуры могут опуститься до −2...-5°C и ниже, а ночью на воскресенье, вполне вероятно, до −5...-10°C и ниже. Не исключают синоптики и возвращения суровых ночных морозов в конце этой — начале следующей недели.