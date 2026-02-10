Самолёт, следовавший из Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт вылета

Во вторник, 10 февраля, самолёт рейса U6 391A Санкт-Петербург — Калининград из-за неубранного шасси вернулся в аэропорт вылета. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с возвратом самолёта в Пулково, сообщили в телеграм-канале ведомства.

«Все 72 пассажира благополучно высажены и ожидают отправления в пункт назначения. Им предоставлены напитки и горячее питание», — говорится в сообщении.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдения прав пассажиров.