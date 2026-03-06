Генпрокурор Гуцан: для граждан безразлично, сколько проведено совещаний

Генпрокурор Гуцан: для граждан безразлично, сколько проведено совещаний
Александр Гуцан. Фото пресс-службы Генпрокуратуры РФ

Генпрокурор России Александр Гуцан на встрече с коллективом прокуратуры Калининградской области обозначил приоритеты, которыми необходимо руководствоваться в ходе надзорной деятельности. Он призвал ориентироваться на конечный результат, а не на промежуточные отчеты. Об этом он заявил, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Давайте мы будем работать и ориентировать себя и своих подчиненных на конечный результат. Не отчитываться этими цифрами, не говорить о том, сколько мы провели совещаний — координационных, оперативных. А будем говорить о конкретных результатах: что мы сделали и как это повлияло на те или иные направления деятельности органов исполнительной власти в защите прав и интересов граждан, состояние законности в ходе расследования уголовных дел или в ходе поддержания государственного обвинения. Для граждан, по большому счету, для нашего населения безразлично, сколько мы провели совещаний. Их интересует только одно — ситуация изменилась или не изменилась», — подчеркнул генпрокурор.

