Генпрокурор Гуцан: для граждан безразлично, сколько проведено совещаний

Генпрокурор России Александр Гуцан на встрече с коллективом прокуратуры Калининградской области обозначил приоритеты, которыми необходимо руководствоваться в ходе надзорной деятельности. Он призвал ориентироваться на конечный результат, а не на промежуточные отчеты. Об этом он заявил, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Давайте мы будем работать и ориентировать себя и своих подчиненных на конечный результат. Не отчитываться этими цифрами, не говорить о том, сколько мы провели совещаний — координационных, оперативных. А будем говорить о конкретных результатах: что мы сделали и как это повлияло на те или иные направления деятельности органов исполнительной власти в защите прав и интересов граждан, состояние законности в ходе расследования уголовных дел или в ходе поддержания государственного обвинения. Для граждан, по большому счету, для нашего населения безразлично, сколько мы провели совещаний. Их интересует только одно — ситуация изменилась или не изменилась», — подчеркнул генпрокурор.