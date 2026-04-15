«Локомотив» проиграл в первом матче полуфинала Кубка России

Калининградский «Локомотив» потерпел поражение в первом полуфинальном матче Кубка России в гостях против «Корабелки». Игра состоялась в среду, 15 апреля, и завершилась с общим счётом 3:1. Об этом волейбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

Первая партия осталась за хозяйками — 25:20. Во второй калининградки взяли реванш — 18:25. В третьей инициатива снова перешла к волейболисткам из Санкт-Петербурга — 25:13. В четвёртой «Корабелка» поставила победную точку со счётом 25:22.

Ответный матч «Локомотив» проведёт дома, во Дворце спорта «Янтарный» (0+), 18 апреля.