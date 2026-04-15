В Балтийске в водонапорной башне планируют открыть общественное пространство

В водонапорной башне в Балтийске предложили открыть общественное пространство с исторической выставкой. Об этом сообщила глава администрации округа Нина Федорова на своей странице «ВКонтакте».

Водонапорная башня находится недалеко от железнодорожного вокзала. «Участок вокруг неё планируем преобразить в рамках благоустройства сквера Ожидания. Но главное — у нас появился партнер, вместе с предпринимателями кафе „Станция“ обсуждаем, как вдохнуть в башню новую жизнь. Ребята горят идеей — открыть здесь общественное пространство с исторической выставкой», — рассказала Федорова.

По данным портала «prussia39», железнодорожная водонапорная башня была построена в Пиллау в 1905 году. Высота водонапорной башни составляет 18 метров, а емкость резервуара — 50 кубических метров. Архитектурными особенностями объекта называют венчающий карниз и вытянутые оконные проемы с лучковыми завершениями.

В ноябре 2012 года — декабре 2015 года водонапорная башня не использовалась. Ее забросили, и она разрушалась. В июне 2018 года башню отремонтировали.