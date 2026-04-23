«Балтика» и «Ахмат» сыграли вничью в Грозном

«Балтика» сыграла вничью с «Ахматом» в выездном матче 26 тура Премьер-лиги. Игра состоялась в четверг, 23 апреля, на «Ахмат Арене» и завершилась со счётом 1:1. Об этом сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первый тайм остался без голов. Во втором игра стала интереснее. На 51-й минуте нападающий «Балтики» Дерик Ласерда открыл счёт. Однако преимущество калининградцев сохранялось недолго. На 60-й минуте капитан балтийцев Кевин Андраде отправил мяч в свои ворота. Этот гол оказался последним в матче.

После ничьей в Грозном «Балтика» остаётся на четвёртом месте и отстаёт от «Локомотива», занимающего третью позицию в турнирной таблице, на три очка. Следующий матч калининградцы сыграют против «Акрона» 27 апреля на «Ростех Арене». Начало запланировано на 19:00 (0+).

