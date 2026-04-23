В КПРФ заявили, что в Калининграде «людей загоняют на праймериз „Единой России“»

В региональном отделении КПРФ заявили, что в Калининграде сотрудников муниципальных предприятий принуждают участвовать в предварительных внутрипартийных выборах «Единой России» (праймериз). Об этом сообщила глава фракции КПРФ в горсовете Калининграда Тамилла Чернышева на заседании комиссии по городскому хозяйству 23 апреля. Ранее об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава обкома Максим Буланов, назвав происходящее «добровольным принуждением».

К посту приложена распечатка письма, как утверждает глава обкома КПРФ, из МП «Калининградтеплосеть» от 20 апреля 2026 года. В нём сотрудников просят перейти по ссылке на страницу партии «Единая Россия» и зарегистрироваться для голосования.





Фото со страницы Максима Буланова в соцсети «ВКонтакте»

В письме говорится, что регистрация избирателей проходит с 20 апреля по 29 мая. Само предварительное голосование состоится с 25 по 31 мая в электронном формате. Скриншот с подтверждением регистрации просят отправить на почту (адрес замазан) до 11:00 24 апреля. По информации Буланова, отчитаться необходимо «на личную почту начальницы, чтобы для рапорта наверх было всё чинно-благородно».

В четверг, 23 апреля, проблему подняла глава фракции КПРФ в совете депутатов Калининграда Тамилла Чернышева, обратившись к председателю комитета городского хозяйства и строительства горадминистрации Максиму Федосееву, возглавлявшему ранее «Калининградтеплосеть».

«Максим Владимирович, вопрос, конечно, не по повестке, но об администрации и руководителях учреждений вам подведомственных. В „Теплосети“ прошло сообщение по электронной почте, чтобы все работники зарегистрировались на праймериз и отправили скриншот. Хотелось бы вам напомнить про Уголовный кодекс и чтобы руководители не заставляли регистрироваться на прамериз. Это добровольно! Добровольно, понимаете? Вопрос не к комиссии. Но хотелось бы, чтобы руководитель лично в вашем лице напомнил о том, что так действовать нельзя, никаких скриншотов, никакой обязаловки», — заявила Чернышева.

«Если вы хотите задавать вопросы такого характера — в кабинет», — ответил председатель комиссии по городскому хозяйству Александр Колодяжный. Обсуждения не последовало.

«Новый Калининград» предложил прокомментировать ситуацию пресс-службе администрации Калининграда. На момент публикации комментарий не получен.

Выборы состоятся в единый день голосования (ЕДГ) 20 сентября 2026 года, в Калининградской области будут выбирать депутатов Госдумы, Законодательного собрания, горсовета Калининграда. В марте Калининградский областной исполком «Единой России» заявил о начале приёма документов от желающих пройти процедуру отбора предварительного голосования по выборам в ЕДГ. По итогам рейтингового голосования исполком намерен сформировать список кандидатов, которые представят партию осенью на выборах. Единороссы обещают, что принять участие в процедуре смогут все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Глава отделения Андрей Кропоткин заявил, что ЕР «не назначает кандидатов в тиши кабинетов», а «доверяет выбор жителям».