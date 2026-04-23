Суд взыскал компенсацию в пользу калининградки, сбитой 14-летней самокатчицей

В Калининграде суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу 75-летней женщины, которая пострадала в результате наезда электросамоката, которым управляла 14-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба суда.

13 августа 2024 года 14-летняя девушка на электросамокате на тротуаре на ул. Озерова, совершила наезд на 73-летнюю пенсионерку и скрылась, не оказав первую помощь и не вызвав скорую. Женщина была госпитализирована в нейрохирургическое отделение. Согласно заключению эксперта, в результате ДТП ей были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Возбужденное в отношении виновницы ДТП уголовное дело было прекращено в связи с недостижением ею возраста привлечения к уголовной ответственности.

«Несмотря на то, что с момента происшествия прошло более года, Ф. и ее законный представитель в добровольном порядке загладить причиненный потерпевшей вред не пытались. Женщина продолжает лечение, в связи с ДТП у нее появились проблемы со зрением, она длительное время не могла передвигаться без посторонней помощи, все это негативно сказалось на ее моральном состоянии, она была подавлена, переживала, страдала из-за лишения возможности вести привычный активный образ жизни», — отметили в суде.

Решением Центрального районного суда с совершившей ДТП девушки, а при отсутствии у нее дохода — с ее матери, в пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 400 000 рублей. Решение не вступило в законную силу.