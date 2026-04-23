Беспрозванных: туристы бронируют авиабилеты в регион на период фестиваля «Кантата»

Фестиваль «Кантата» оказывает прямое влияние на туристический поток и позиционирование региона как культурного центра. Об этом, по данным пресс-службы фестиваля, заявил губернатор области Алексей Беспрозванных в ходе заседания Наблюдательного совета «Кантаты» в Москве.

«По динамике продаж авиабилетов мы видим, что туристы планируют свои поездки именно в период фестиваля. И это не только внутрироссийский поток — европейские туристы продолжают активно посещать Калининградскую область, и фестиваль служит важным инструментом для сохранения культурных связей. В рамках празднования 80-летия образования Калининградской области у нас запланировано порядка 400 событий, но, безусловно, одним из ключевых мероприятий будет „Кантата“», — подчеркнул глава региона.

Как сообщила пресс-служба, в ходе заседания Наблюдательного совета фестиваль «Кантата» объявил о стратегическом партнерстве с компанией «Иннопрактика» и Третьяковской галереей. Сотрудничество с «Иннопрактикой» направлено на усиление международной гуманитарной повестки и синхронизацию культурного, научного и делового потенциала. с В свою очередь, партнерство с Третьяковской галереей ориентировано на усиление роли академического искусства в формировании современной культурной среды.

Фестиваль «Кантата» проводится с 2021 года и является одним из ключевых культурно-образовательных проектов федерального уровня. В 2026 году фестиваль пройдет с 12 по 16 июня в Калининградской области. В День России, 12 июня, концерты «Кантаты» также запланированы в Москве и ряде регионов страны — в проекте примут участие более 10 городов.