Беспрозванных: туристы бронируют авиабилеты в регион на период фестиваля «Кантата»

Все новости по теме: Туризм
Фестиваль «Кантата» оказывает прямое влияние на туристический поток и позиционирование региона как культурного центра. Об этом, по данным пресс-службы фестиваля, заявил губернатор области Алексей Беспрозванных в ходе заседания Наблюдательного совета «Кантаты» в Москве.

«По динамике продаж авиабилетов мы видим, что туристы планируют свои поездки именно в период фестиваля. И это не только внутрироссийский поток — европейские туристы продолжают активно посещать Калининградскую область, и фестиваль служит важным инструментом для сохранения культурных связей. В рамках празднования 80-летия образования Калининградской области у нас запланировано порядка 400 событий, но, безусловно, одним из ключевых мероприятий будет „Кантата“», — подчеркнул глава региона.

Как сообщила пресс-служба, в ходе заседания Наблюдательного совета фестиваль «Кантата» объявил о стратегическом партнерстве с компанией «Иннопрактика» и Третьяковской галереей. Сотрудничество с «Иннопрактикой» направлено на усиление международной гуманитарной повестки и синхронизацию культурного, научного и делового потенциала. с В свою очередь, партнерство с Третьяковской галереей ориентировано на усиление роли академического искусства в формировании современной культурной среды.

Фестиваль «Кантата» проводится с 2021 года и является одним из ключевых культурно-образовательных проектов федерального уровня. В 2026 году фестиваль пройдет с 12 по 16 июня в Калининградской области. В День России, 12 июня, концерты «Кантаты» также запланированы в Москве и ряде регионов страны — в проекте примут участие более 10 городов.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

