В Зеленоградске инвестор из Москвы построил «Эко-Посольство» за неделю

Иллюстрация: скриншот сайта проекта
В пос. Сосновка (входит в состав Зеленоградска) за неделю построили выставочный зал «Эко-Посольство», который позиционируется как «единственное большое ивент-пространство в Зеленоградске». Это следует из реестров разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объект недвижимости, размещённых на сайте министерства градостроительной политики. 

Разрешение на строительство нежилого здания «Выставочный зал „Эко-Посольство“ г. Зеленоградск» было выдано ООО «ИТАКОС» 23 марта 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию — 30 марта 2026 года.

Отметим, что ранее разрешение на строительство уже выдавалось в 2024 году, оно действовало до июля 2025 года. Однако земельный участок имел другой кадастровый номер и площадь

Построенная недвижимость расположена на земельном участке площадью 23634 кв. м с кадастровым номером 39:05:011008:326. Участок находится в муниципальной собственности, назначение — объекты культурно-досуговой деятельности. Он расположен рядом с Музеем мусора «Му Му Ка» и туалетом-бутиком, входит в комплекс эко-площадки «Зеленый кот».

На сайте «Эко-Посольства» отмечается, что объект уже открылся, выложены фотографии интерьеров, утверждается, что это единственное большое ивент-пространство в Зеленоградске. «Основной зал — 600 м² свободной площади без колонн, выполненный в соответствии с современными требованиями технического оснащения и безопасности», — отмечается на сайте.

Учредителем ООО «ИТАКОС» является Ирина Клочкова. Как писал «Форбс», Клочкова — «москвичка, превратившая Зеленоградск в «город кошек». В середине 2000-х годов её семья выкупила и реконструировала водонапорную башню Зеленоградска. Инвестор является владельцем «Музея кошек „Мурариум“», а также еще ряда частных музеев в Зеленоградске.

