«Балтийский шторм» примет участие в Кубке России

Калининградский клуб «Балтийский шторм» сыграет в Кубке России по регби-7. Турнир пройдет с 25 по 26 июля в Монино. Информация об этом размещена на официальном сайте Федерации регби России.

«Балтийский шторм» попал в группу B. Компанию калининградцам составят московское «Динамо», «Липецк», «Сибирь» и МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В группе А разместились клубы «Застава», «Кубань», «ВВА-Подмосковье», «Приморец-ОН» и сборная Республики Татарстан.

В 2024 году «Балтийский шторм» завоевал бронзовые медали на этом турнире.