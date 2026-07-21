Власти Калининграда опубликовали список домов, которые планируют отремонтировать за три года

Для Калининграда утвердили краткосрочный план реализации программы капремонта общего имущества многоквартирных домов в 2027-2029 годах. Соответствующее постановление подписала глава горадминистрации Елена Дятлова 17 июля.

План, оформленный в виде нескольких таблиц, занимает 140 страниц и предусматривает в числе прочего разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы, ремонт фундамента, подвальных помещений, крыши, внутридомовых инженерных сетей, модернизацию лифтов и пр.

Общая площадь 117 домов, которые планируют отремонтировать в 2027 году, составляет 146 903,7 кв. м. В них проживают 5876 человек. Общая стоимость ремонта — 1 074 203 146 руб.

В 2028 году запланированы работы в 159 домах на 1 062 689 201 руб. Общая площадь домов — 178 090,69 кв. м. Количество жителей — 7124.

В 2029 году траты должны составить 1 224 125 322 руб. Общая площадь 78 МКД — 283 479,4 кв. м. В них проживают 11 339 человек.

Все указанные выше работы планируют провести за счёт средств собственников помещений. Годы постройки домов — от 1873 до 2005.

Есть и отдельные таблицы с указанием домов, которые отремонтируют за счёт средств областного бюджета. Предполагается, что в 2027 году их будет 18, в 2028 — 25. Стоимость ремонта — 416,1 и 541,4 млн рублей соответственно. За счёт областной казны в числе прочих должны отремонтировать дома № 77-79 и 86-88а на проспекте Мира, дом № 146-152 на Московском проспекте, дом № 119 на ул. Юрия Гагарина и т.д.

В 2024 году программа капремонта многоквартирных жилых домов в рамках госпрограммы «Жильё и городская среда» была выполнена в Калининградской области меньше чем наполовину — на 769,9 млн рублей из 1,6 млрд (48,1%). В числе причин провала власти назвали увеличение сроков поставки стройматериалов, отсутствие необходимого объёма рабочей силы, конструктивные особенности домов довоенной постройки и объектов культурного наследия, затягивающие проектную работу.

В январе 2025 года фонду урезали субсидию, выделяемую региональным правительством на капремонт, на 316 млн рублей — до 1,076 млрд.

В 2026 году размер финансирования мероприятий, связанных с капитальным ремонтом, из областного бюджета составил 1,59 млрд рублей.

Как сообщали ранее ТАСС в министерстве строительства и ЖКХ, в целом по области в рамках региональной программы капитального ремонта на период 2027-2029 годов работы запланированы в 7 780 домах, в которых проживают 390 тыс. человек. В 2030-2032 годах капитальный ремонт должны выполнить в 7 514 многоквартирных жилых зданиях, жильцами которых являются 430 тыс. человек.