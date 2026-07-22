В Светлом подросток на кроссовом мотоцикле сбил двух пешеходов на «зебре»

В Светлом 16-летний водитель кроссового мотоцикла «Эндуро» сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области.

ДТП произошло 21 июля около 22:30 на улице Советской в районе дома № 4. По предварительным данным, подросток, не имеющий права управления транспортными средствами, ехал со стороны улицы Калининградской в направлении Бульвара Нахимова и допустил наезд на двух пешеходов.

После столкновения мотоцикл опрокинулся, а его пассажирка упала на проезжую часть.

В результате аварии травмы получили 16-летняя пассажирка мотоцикла, а также пешеходы 18 и 19 лет. Всех пострадавших направили в медицинские учреждения. В Госавтоинспекции уточнили, что девушка-пассажир перевозилась без мотошлема и защитной экипировки.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.