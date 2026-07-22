Калининградский автовокзал предупредил пассажиров о ремонтных работах

На автовокзале Калининграда стартовали плановые ремонтные работы. В их рамках запланированы обновление зала ожидания и инфраструктуры. Информация об этом размещена в соцсетях автовокзала.

На время ремонта возможны временные неудобства, такие как изменение схемы движения внутри автовокзала и небольшой шум.

«Приносим извинения за доставленные хлопоты и просим отнестись с пониманием. Мы стараемся для вас, чтобы уже совсем скоро вы могли пользоваться обновлённым пространством», — добавили в автовокзале.